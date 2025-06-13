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13 червня 2025, 19:03

Apple майже повністю перенаправила експорт iPhone з Індії до США через мита Трампа

Apple суттєво змінила стратегію експорту iPhone, вироблених в Індії, спрямувавши майже весь обсяг, 97%, до США, щоб уникнути високих мит на продукцію з Китаю. Про це повідомляє Reuters, передає Мінфін.

Apple суттєво змінила стратегію експорту iPhone, вироблених в Індії, спрямувавши майже весь обсяг, 97%, до США, щоб уникнути високих мит на продукцію з Китаю.

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Деталі переорієнтації

З березня по травень 2025 року Foxconn, ключовий партнер Apple, експортував з Індії iPhone на $3,2 мільярда, з яких переважна більшість пішла до США. Це контрастує з 50% у середньому за 2024 рік. У травні обсяг експорту склав $1 мільярд, а в березні досяг рекорду в $1,3 мільярда. Раніше iPhone з Індії постачалися до Великої Британії, Чехії та Нідерландів, але тепер пріоритетом став американський ринок.

Стратегія розширення виробництва

Apple активно нарощує виробничі потужності в Індії, зменшуючи залежність від Китаю через мита США. У березні компанія вдалася до чартерних рейсів для термінової доставки iPhone на $2 мільярди. Інший постачальник, Tata Electronics, також перенаправив 86% своїх iPhone, вироблених у березні-квітні, до США. Аналітики прогнозують, що в 2025 році Індія забезпечить до 30% глобальних поставок iPhone порівняно з 18% у 2024 році.

Джерело: Мінфін
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