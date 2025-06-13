Податкова фіксує зростання надходжень до бюджету на 50% у 2025 році

За січень-травень 2025 року надходження до загального фонду держбюджету України від платежів, які адмініструє Державна податкова служба, перевищили показники аналогічного періоду 2021 року більш ніж удвічі, а порівняно зі середнім рівнем за 2022−2024 роки зросли майже на 50%. Про це 13 червня повідомляє ДПС, передає Мінфін.

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Проблеми з ухиленням від оподаткування

Разом із тим, результати перевірок виявили поширення схем приховування доходів, зокрема використання віртуальних активів для маскування реальних обсягів операцій, вартості майна та ухилення від податків як в Україні, так і за кордоном. Також виявлено практику «дроблення бізнесу» торговими мережами через залучення ФОПів, що призвело до ухилення від сплати ПДВ на суму 668,5 мільйона гривень.

Результати перевірок

Заступник голови ДПС Андрій Троцко зазначив: «З початку року за результатами проведених 23,1 тисячі перевірок суб'єктів господарювання донараховано понад 22,5 мільярда гривень, сума узгоджених грошових зобов’язань склала понад 11 мільярдів гривень. До бюджету вже надійшло понад 2 мільярди гривень».