Шведський пенсійний фонд позбувся акцій Tesla й додав їх до «чорного списку»

Найбільший національний пенсійний фонд Швеції AP7 продав усі акції Tesla та включив американського виробника електромобілів до «чорного списку» через порушення трудових прав у США. Про це 13 червня пише Reuters, передає Мінфін.

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Причини рішення та діалог із компанією

У заяві фонду зазначається: «AP7 вирішив внести Tesla до 'чорного списку' через підтверджені порушення трудових прав у Сполучених Штатах». У AP7 повідомили, що протягом кількох років вели переговори з компанією та подавали акціонерні пропозиції разом із іншими інвесторами, однак Tesla не вжила належних заходів для виправлення ситуації.

Деталі угоди та активи фонду

Акції Tesla було продано наприкінці травня, коли їхня вартість сягала приблизно 13 мільярдів шведських крон ($1,36 мільярда), що становило близько 1% портфеля AP7. Загальні активи фонду на кінець травня досягли 1 181 мільярда крон (понад $123 мільярди).

Попередній прецедент у Європі

Минулого року найбільший пенсійний фонд Європи ABP із Нідерландів також розпрощався з акціями Tesla на суму 571 мільйон євро ($585 мільйонів). Серед причин називалися як незгода з компенсаційним пакетом Ілона Маска, так і погані умови праці, про що повідомляла нідерландська газета Het Financieele Dagblad.