До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро впало на 4 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.
13 червня 2025, 17:31
Курс валют на вечір 13 червня: долар та євро зросли на міжбанку
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Відкриття 13 червня
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Закриття 13 червня
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Зміни
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41,36/41,42
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41,46/41,50
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10/8
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47,75/47,80
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47,79/47,82
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4/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,18−41,70 грн. Євро купують за 47,55 грн, а продають за 48,22 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,39−41,45, євро — 47,95−48,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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