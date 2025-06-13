Імпорт до єврозони уповільнився на тлі тарифної війни

У квітні 2025 року імпорт до країн єврозони склав €233,07 мільярда, продемонструвавши зростання лише на 0,1% у порівнянні з минулим роком, що значно повільніше за 7,7% у березні, відображаючи стагнацію внутрішнього попиту через невизначеність торговельної війни після запровадження нових тарифів США. Про це 13 червня повідомляє TE, передає Мінфін.