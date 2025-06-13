У квітні 2025 року імпорт до країн єврозони склав €233,07 мільярда, продемонструвавши зростання лише на 0,1% у порівнянні з минулим роком, що значно повільніше за 7,7% у березні, відображаючи стагнацію внутрішнього попиту через невизначеність торговельної війни після запровадження нових тарифів США. Про це 13 червня повідомляє TE, передає Мінфін.
13 червня 2025, 16:52
Імпорт до єврозони уповільнився на тлі тарифної війни
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Помірне зростання зумовлене підвищенням імпорту хімічної продукції на 6,2% та продуктів харчування й напоїв на 6,8%, тоді як більшість інших ключових категорій зазнали значного спаду. Імпорт із США та Китаю зріс повільно — на 4,8% і 8,9% відповідно, тоді як поставки з Великої Британії скоротилися на 4,4%.
Джерело: Мінфін
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