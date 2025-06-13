Ексдепутата Новинського підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 4 мільярди

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії зі Службою безпеки України (СБУ) повідомили про підозру колишньому народному депутату кількох скликань Вадиму Новинському, який був обраний від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок» і раніше входив до складу «Партії регіонів». Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Його підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, що призвело до ненадходження до державного бюджету понад 4,3 млрд грн.

Деталі слідства

За даними слідства, після отримання громадянства України у 2012 році ексдепутат продовжив свою підприємницьку діяльність на території України, ставши податковим резидентом. Однак, всупереч вимогам податкового законодавства, він не задекларував доходи, отримані за кордоном, і не сплатив податок на доходи фізичних осіб у зазначеній сумі.

Зокрема, як стверджують слідчі, колишній депутат отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 млрд грн (що на момент продажу становило декілька мільярдів доларів) від продажу інвестиційних активів — акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на території Кіпру.

Це порушення призвело до фактичного ненадходження значних коштів до Державного бюджету України. Наразі необхідні слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Ім'я ексдепутата не називають, але на опублікованій ДБР заблюреній світлині можна впізнати Вадима Новинського.