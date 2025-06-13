Цьогоріч Ощадбанк уклав кредитні угоди на 87 мільйонів євро з підприємствами великого корпоративного бізнесу для реалізації енергопроєктів, що майже вдвічі перевищує обсяги минулого року, а також змінює пріоритети в інвестиціях у сферу енергетики. Про це 13 червня заявив Євген М’ячин, директор департаменту розвитку і підтримки корпоративного бізнесу Ощадбанку, на форумі Energy Club «Енергосистема імені споживача», передає Мінфін.
Ощадбанк зміщує фокус енергокредитів на «зелені» технології
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Зміна акцентів у фінансуванні
За словами М’ячина, якщо у 2024 році 70% профінансованих проєктів припадало на газопоршневу генерацію, то у 2025 році 50% кредитів спрямовується на установки зберігання енергії, а 40% — на вітрогенерацію. Він пояснив: «Стабілізація роботи енергосистеми, зміна ціни на газ та обсяги його запасів стимулювали бізнес переорієнтуватися на технології, які виглядають більш цікавими у довгостроковій перспективі».
Роль Ощадбанку на ринку
Банк оцінює свою частку на ринку енергокредитів в Україні на рівні 30%, що базується на даних Національного банку України. Зазначається, що з 1 червня 2024 року до 25 травня 2025 року банківський сектор загалом видав кредити та відкрив ліміти на енергопроєкти на суму 18,2 мільярда гривень, що еквівалентно потужностям генерації понад 705 МВт.
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