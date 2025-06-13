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13 червня 2025, 15:01

Нові P2P-кампанії від ОКХ: позмагайтесь за 160 000 USDT

Велика подія для активних P2P-користувачів! Провідна криптобіржа ОКХ запускає три масштабні кампанії, в яких учасники зможуть отримати щедрі винагороди з призового пулу у понад 160 000 USDT. Встигніть взяти участь до 1 вересня та забрати круті призи. Акції розраховані як на новачків, так і на досвідчених P2P-користувачів.

Кампанія 1: 100 000 USDT за перший депозит через P2P OKX
У рамках цієї кампанії користувачі, які вперше здійснять депозит через P2P-платформу OKX, зможуть отримати гарантовану винагороду.

Щоб взяти участь в акції:

  1. Ви повинні бути новим P2P-користувачем, а отже — раніше не здійснювали депозитів через P2P на OKX та пройти верифікацію рівня KYC2.

  2. Натисніть «Приєднатися» на сторінці акції.

  3. Виконайте завдання кампанії та отримайте ваучери на обмін.

  4. Використовуйте ваучери, щоб отримати винагороди в USDT.

Кожен користувач може отримати до 12 ваучерів на обмін. Винагороди за виконання завдань нараховуються миттєво.

Кампанія 2: 60 000 USDT у криптовалюті!

Умови участі:

  1. Переконайтесь, що ви пройшли верифікацію особи (KYC).

  2. Натисніть «Приєднатися» на сторінці акції.

  3. Виконуйте завдання промоакції.

  4. Отримуйте винагороди в USDT, KAITO, TON, HUMA та ZETA.

Ця промоакція поширюється на нових та наявних кваліфікованих користувачів OKX. Усього можна отримати до 15 ваучерів на винагороди. Усі нагороди будуть розподілятися у вигляді USDT, торгових бонусів, KAITO, TON, ZETA та HUMA миттєво після виконання завдання.

Кампанія 3: Змагання серед P2P-мерчантів
Для активних трейдерів OKX запускає регіональний турнір серед P2P-мерчантів. Користувачі з найбільшим обсягом торгів у підтримуваних валютах зможуть поборотися за грошові призи. В акції можуть брати участь нові та наявні кваліфіковані користувачі OKX.

Умови участі:

  1. Переконайтесь, що ви пройшли верифікацію особи (KYC) та маєте статус Супер або Діамант мерчанта.

  2. Здійсніть за місяць мін. 150 угод на ≥70 000 USDT з гривневими парами.

  3. Знаходьтесь онлайн не менше 5 днів, 7 годин на день.

  4. Виконуйте ордери протягом 5 хвилин та надавайте кращі ціни в порівнянні з іншими мерчантами.

  5. Жодних додаткових дій — участь автоматична.

Найкращі 10 мерчантів з найбільшими обсягами торгів у межах кампанії отримають грошові призи від 300 USDT до 1000 USDT кожен. Переможці будуть визначені в перший тиждень після завершення кампанії, а винагороди можна очікувати впродовж 14 днів.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.

Про OKX

OKX — одна з провідних глобальних криптобірж, якій довіряють понад 60 мільйонів користувачів у всьому світі. Біржа відома як один із найшвидших і найнадійніших криптосервісів у світі.

OKX є офіційним партнером топових спортивних брендів, зокрема чемпіона Англійської Прем'єр-ліги Manchester City FC, команди McLaren Formula 1 та олімпійського спортсмена Скотті Джеймса. Компанія прагне вдосконалити досвід уболівальників, відкриваючи нові можливості для залучення.


Дізнайтесь більше про OKX, завантаживши застосунок або відвідавши сайт: okx.com.

Джерело: Мінфін
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