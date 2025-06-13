Велика подія для активних P2P-користувачів! Провідна криптобіржа ОКХ запускає три масштабні кампанії, в яких учасники зможуть отримати щедрі винагороди з призового пулу у понад 160 000 USDT. Встигніть взяти участь до 1 вересня та забрати круті призи. Акції розраховані як на новачків, так і на досвідчених P2P-користувачів.
Нові P2P-кампанії від ОКХ: позмагайтесь за 160 000 USDT
Кампанія 1: 100 000 USDT за перший депозит через P2P OKX
У рамках цієї кампанії користувачі, які вперше здійснять депозит через P2P-платформу OKX, зможуть отримати гарантовану винагороду.
Щоб взяти участь в акції:
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Ви повинні бути новим P2P-користувачем, а отже — раніше не здійснювали депозитів через P2P на OKX та пройти верифікацію рівня KYC2.
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Натисніть «Приєднатися» на сторінці акції.
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Виконайте завдання кампанії та отримайте ваучери на обмін.
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Використовуйте ваучери, щоб отримати винагороди в USDT.
Кожен користувач може отримати до 12 ваучерів на обмін. Винагороди за виконання завдань нараховуються миттєво.
Кампанія 2: 60 000 USDT у криптовалюті!
Умови участі:
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Переконайтесь, що ви пройшли верифікацію особи (KYC).
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Натисніть «Приєднатися» на сторінці акції.
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Виконуйте завдання промоакції.
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Отримуйте винагороди в USDT, KAITO, TON, HUMA та ZETA.
Ця промоакція поширюється на нових та наявних кваліфікованих користувачів OKX. Усього можна отримати до 15 ваучерів на винагороди. Усі нагороди будуть розподілятися у вигляді USDT, торгових бонусів, KAITO, TON, ZETA та HUMA миттєво після виконання завдання.
Кампанія 3: Змагання серед P2P-мерчантів
Для активних трейдерів OKX запускає регіональний турнір серед P2P-мерчантів. Користувачі з найбільшим обсягом торгів у підтримуваних валютах зможуть поборотися за грошові призи. В акції можуть брати участь нові та наявні кваліфіковані користувачі OKX.
Умови участі:
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Переконайтесь, що ви пройшли верифікацію особи (KYC) та маєте статус Супер або Діамант мерчанта.
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Здійсніть за місяць мін. 150 угод на ≥70 000 USDT з гривневими парами.
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Знаходьтесь онлайн не менше 5 днів, 7 годин на день.
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Виконуйте ордери протягом 5 хвилин та надавайте кращі ціни в порівнянні з іншими мерчантами.
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Жодних додаткових дій — участь автоматична.
Найкращі 10 мерчантів з найбільшими обсягами торгів у межах кампанії отримають грошові призи від 300 USDT до 1000 USDT кожен. Переможці будуть визначені в перший тиждень після завершення кампанії, а винагороди можна очікувати впродовж 14 днів.
За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.
Про OKX
OKX — одна з провідних глобальних криптобірж, якій довіряють понад 60 мільйонів користувачів у всьому світі. Біржа відома як один із найшвидших і найнадійніших криптосервісів у світі.
OKX є офіційним партнером топових спортивних брендів, зокрема чемпіона Англійської Прем'єр-ліги Manchester City FC, команди McLaren Formula 1 та олімпійського спортсмена Скотті Джеймса. Компанія прагне вдосконалити досвід уболівальників, відкриваючи нові можливості для залучення.
Дізнайтесь більше про OKX, завантаживши застосунок або відвідавши сайт: okx.com.
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