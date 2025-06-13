Novo Nordisk обійшла SAP і знову стала найдорожчою компанією Європи

Novo Nordisk повернула собі позицію найдорожчої публічної компанії Європи, обігнавши розробника програмного забезпечення SAP SE. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Bloomberg.

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Акції данського фармацевтичного виробника зросли на 2,3% у п'ятницю після того, як Novo заявила про плани просунути свій експериментальний препарат для контролю ваги — амікретин — до пізньої стадії розробки після відгуків регуляторних органів.

Станом на ранок 13 червня в Копенгагені ринкова капіталізація Novo становила $365 млрд. Для порівняння, SAP оцінюється в $364,3 млрд.

Зазначається, що компанія Novo зазнала низки невдач з моменту досягнення рекордного рівня капіталізації в червні минулого року, включаючи невтішні результати клінічних випробувань експериментальних методів лікування ожиріння та зростаючу конкуренцію з боку американського конкурента Eli Lilly & Co.

Минулого місяця фармацевтична компанія вирішила замінити головного виконавчого директора Ларса Фруергаарда Йоргенсена.

Акції компанії зросли цього тижня після публікації Financial Times повідомлення про те, що хедж-фонд Parvus Asset Management накопичує частку в Novo, сподіваючись вплинути на призначення нового генерального директора фармацевтичної компанії.