Напруженість між Ізраїлем та Іраном перевіряє статус долара як «тихої гавані»

Після ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном традиційна роль долара США як безпечного активу опинилася під питанням, особливо на тлі тиску та ознак послаблення його глобального домінування. Про це 13 червня повідомляє Bloomberg, передає Мінфін.

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Реакція ринку на удари

На відміну від звичної поведінки, долар спочатку знизився після авіаударів Ізраїлю по Ірану, але згодом зміцнився щодо більшості провідних валют. Цьому, ймовірно, сприяло зростання цін на нафту (ф'ючерси WTI злетіли на 10%), адже США залишаються найбільшим світовим виробником нафти. У четвер індекс долара Bloomberg сягнув трирічного мінімуму через побоювання нових мит і погіршення економічних перспектив США, а стратегія «продавати Америку» підірвала довіру до долара як безпечного активу.

Фактори ослаблення долара

Цього року індекс долара впав приблизно на 8% через політику президента Дональда Трампа щодо перегляду торговельних відносин, що похитнуло віру інвесторів у зростання економіки США. Хебе Чен із Vantage Markets у Мельбурні зазначила: «Статус тихої гавані — як у долара або ієни — тримається на трьох опорах: економічній стабільності, ліквідності та довірі. А нинішнє ослаблення долара цього року оголює тріщини за всіма трьома напрямками».

Погляди експертів та геополітика

Родріго Катріл із National Australia Bank у Сіднеї додав: «Одне з важливих питань наразі — чи не втрачає долар свої захисні властивості через торговельну політику США, безвідповідальну фіскальну політику та підрив довіри до верховенства права». Він також зауважив: «Складається враження, що США поступово відходять від ролі геополітичного лідера, відкриваючи простір для інших гравців», особливо після ударів Ізраїлю. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Америка «не брала участі» в атаках, але попередив Іран не спрямовувати помсту на американські інтереси.

Динаміка активів у Азії

У п’ятницю в Азії індекс долара зріс на 0,4%, єна залишалася нестабільною, швейцарський франк додав 0,1%. Золото, яке в квітні сягнуло піку, піднялося ще на 1,7%, а прибутковість американських облігацій дещо знизилася, що свідчить про зростання їхньої ціни.