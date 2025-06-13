Конгрес США заблокував додаткові $300 мільйонів для України в оборонному бюджеті 2026 року

Комітет Палати представників США з питань асигнувань схвалив проєкт оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік, залишивши видатки на рівні 2025 року та відмовившись виділяти додаткові $300 млн на допомогу Україні. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на BreakingDefence.

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Деталі

Згідно з проєктом, оборонні витрати США у 2026 році становитимуть $832 млрд, що відповідає бюджету поточного року. Однак, існує потенціал для збільшення видатків до $1 трлн за рахунок невикористаних коштів, призначених на інші цілі.

Серед інших статей видатків, США планують витратити наступного року:

$13 млрд на протиракетну оборону та космічні програми, зокрема пов'язані з протиракетним щитом «Золотий купол».

$8,5 млрд на 69 винищувачів F-35.

$36,9 млрд на суднобудування, включно з двома есмінцями класу «Арлі Берк», які спочатку не були включені до планів Пентагону.

Водночас поправка до проєкту оборонного бюджету, яка передбачала збільшення допомоги Україні на $300 мільйонів, не отримала підтримки конгресменів і була відхилена в результаті голосування.

Пояснення голови комітету

Голова комітету Палати представників з питань асигнувань Том Коул перед голосуванням застеріг, що збільшення фінансування для України може призвести до провалу всього оборонного бюджету.

Він пояснив, що деякі республіканці виступатимуть проти такої поправки, тоді як демократи можуть не підтримати оборонний бюджет через його консервативну політику.