Курс валют на 13 червня: долар у банках подешевшав на 8 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара знизився на 8 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро додало 8 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, у продажу знизився на 2 копійки. Євро подешевшало на 12 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,12−41,72 грн. Євро купують за 47,50 грн, а продають за 48,27 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,35−41,43, євро — 47,90−48,20 грн.

Міжбанк відкрився в діапазоні 41,36−41,42 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,75−47,80 грн/євро.

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