Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 220 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 001 560 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
13 червня 2025, 8:28
Втрати ворога за 12 червня: 1 220 російських окупантів, 1 танк та 72 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 1001560 (+1220) осіб,
- танків — 10934 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 22791 (+5) од,
- артилерійських систем — 29105 (+42) од,
- РСЗВ — 1416 (+3) од,
- засоби ППО — 1184 (+0) од,
- літаків — 416 (+0) од,
- гелікоптерів — 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 40507 (+72),
- крилаті ракети — 3337 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 51821 (+106) од,
- спеціальна техніка — 3914 (+0).
Джерело: Мінфін
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