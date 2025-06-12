У Сумах викрили масштабну схему онлайн-шахрайства з фейковою криптобіржею

У Сумах правоохоронці викрили IT-шахрая, який привласнював гроші під виглядом торгівлі біткоїнами. Сума завданих збитків склала понад 7,6 млн грн (понад $183 000). Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу Кіберполіції.

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Деталі

23-річний мешканець Київщини створив фейкову онлайн-платформу, що імітувала роботу справжньої криптовалютної біржі.

Суть його злочинної схеми полягала в тому, щоб ввести жертв в оману, нібито вони купують криптовалюту, хоча насправді гроші просто зникали, а біткоїни — залишалися лише на екрані.

Зловмисник використовував свої технічні знання, щоб адмініструвати фейковий сайт. Він мав повний контроль над усіма його функціями: міг змінювати баланси акаунтів, редагувати історію транзакцій і вводити користувачів в оману, створюючи ілюзію реальних операцій з криптовалютою.

В результаті таких дій постраждав мешканець міста Суми. Чоловік хотів придбати BTC на суму $60 000. Підозрюваний переконав його зареєструвати акаунт на фейковій біржі та повідомив, що переказав туди криптовалюту. Насправді жодної транзакції не відбулося — всі кошти зловмисник привласнив.

Ба більше, шахрай збирався повторити обман, він знову вийшов на потерпілого та запропонував продати ще один біткоїн за $100 000. Однак цього разу його вже чекала поліція. Фігуранта затримали на місці під час передачі грошей.

За результатами обшуку поліцейські, окрім грошових коштів, вилучили у чоловіка мобільний телефон та автомобіль Lexus.

Слідчі Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва Окружної прокуратури м. Суми повідомили зловмиснику про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Тепер йому загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.