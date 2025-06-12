Німеччина може збільшити підтримку України до 9 мільярдів євро цього року

Німеччина планує значно збільшити обсяг допомоги Україні цього року. Гарантована підтримка наразі становить 7 млрд євро , проте уряд Німеччини розглядає можливість виділення додаткових 1,9 млрд євро. Про це заявив Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє «Мінфін» з посиланням на Укрінформ.

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Фінансування далекобійної зброї та позиція щодо Taurus

Частина цих коштів буде спрямована на фінансування виробництва української далекобійної зброї, яка, як очікується, стане доступною найближчим часом.

Водночас, за словами Пісторіуса, Німеччина наразі не розглядає можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus, попри збільшення фінансової підтримки.

Важливість оборони України для Європи

Міністр оборони Німеччини підкреслив, що оборонні зусилля України є ключовими для забезпечення миру в Європі. Він наголосив на цьому, враховуючи посилення російських атак та небажання рф шукати мирного врегулювання конфлікту.