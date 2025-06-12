До закриття міжбанку курс долара знизився на 18 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу. Євро подорожчало на 4 копійки у купівлі та на 6 копійок у продажу.
12 червня 2025, 17:34
Курс валют на вечір 12 червня: долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало
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Відкриття 12 червня
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Закриття 12 червня
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Зміни
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41,54/41,58
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41,36/41,42
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18/16
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47,86/47,90
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47,90/47,96
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4/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,75 грн. Євро купують за 47,42 грн, а продають за 48,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,35−41,45, євро — 48,02−48,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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