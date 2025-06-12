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12 червня 2025, 18:45

З початку року податкова оштрафувала продавців електроніки та техніки на 228 мільйонів

З початку 2025 року податкова провела понад 2 тисячі перевірок роздрібної торгівлі технікою та електронікою. На порушників вже накладено понад 228 млн грн штрафів. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

З початку 2025 року податкова провела понад 2 тисячі перевірок роздрібної торгівлі технікою та електронікою.
Фото: НБУ

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За його словами, податкова перевіряє як великі мережі, так і онлайн-майданчики.

Основні порушення

Основні порушення — продаж товарів без фіскалізації чеків, обліку залишків товарів та документів, які підтверджують походження товару, використання спеціального програмного забезпечення, яке формує підроблені чеки.

«Під час більшості фактичних перевірок здійснювали хронометраж господарських операцій. При цьому виторги на торгових об'єктах зростали в рази», — зазначив Кравченко.

За його словами, в одній невеликій відомій мережі електроніки податківці розкрили схему з ухилення від сплати податків.

«Торік для ведення діяльності мережу подрібнили на ФОП. Податківці виявили 25 суб'єктів господарювання-платників єдиного податку 2 групи. У 2024 році вже проводили 35 фактичних перевірок, наклали понад 300 тис. грн штрафів», — повідомив очільник ДПС.

За результатами досліджень матеріали передано до БЕБ. Відповідно до наявних даних, за зазначеними фактами БЕБ розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень.

За оперативною інформацією у 2025 році ця мережа, придбана власниками більшої мережі магазинів електроніки (нещодавно її також було викрито на ухиленні від сплати податків). З травня 2025 року господарські об'єкти перереєстровуються на юридичну особу.

На сьогодні триває 14 фактичних перевірок.

«Вже фіксуємо продаж товарів без чеків, обліку та документів. Мережа буде оштрафована», — додав Кравченко.

Крім того, у Києві виявили підприємця, який також продає електроніку без РРО/ПРРО у магазині техніки та через Інтернет-магазин, також, без належного обліку товару.

На Рівненщині - в одному з магазинів відомої мережі магазинів техніки також зафіксований продаж побутової техніки без належного обліку товару.

«Але штрафи — це не основна мета. Завдання — максимально вивести ринок з тіні. Щоб всі його учасники працювали в рівних умовах та сплачували належні податки», — підкреслив Кравченко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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