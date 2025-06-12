Уряд ухвалив постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні

Кабмін затвердив постанову, яка відкриває шлях до використання цифрових гаманців з електронною ідентифікацією (еID) в Україні. Це наступний етап в інтеграції в єдиний цифровий простір з ЄС. Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

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Деталі

Цифровий гаманець — це застосунок, у якому можна зберігати документи, ID-дані, електронний підпис і користуватися ними онлайн — просто, зручно й безпечно.

Підтверджувати особу, отримувати держпослуги, відкривати рахунки, реєструвати SIM-карту чи користуватись електронним рецептом — послуги, що будуть доступні як в Україні, так і за кордоном.

Ухвалена постанова визначає вимоги до таких гаманців — як українських, так і європейських — і встановлює правила їхньої роботи відповідно до стандартів eIDAS 2.0. Тобто з дотриманням вимог безпеки, захисту даних і взаємного визнання електронної ідентифікації між країнами.

Це другий крок у впровадженні цифрового гаманця за європейською моделлю. Попереду — тестування, технічна інтеграція та запуск.

Разом будуємо цифрову Європу, де українці користуватимуться Дією в ЄС, а європейці — своїми гаманцями в Україні.