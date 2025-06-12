ЄС запроваджує нові мита на сільгосппродукцію та добрива з росії та Білорусі

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про запровадження нових тарифів на сільськогосподарську продукцію та певні види добрив, що надходять з росії та Білорусі. Ці товари раніше не підпадали під додаткові мита. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

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Мета та деталі нових обмежень

Основною метою цих заходів є зменшення залежності країн ЄС від імпорту російських та білоруських товарів, а також скорочення доходів до бюджету рф, що обмежить її можливості фінансувати війну проти України. Очікується, що це також стимулюватиме внутрішнє виробництво в Євросоюзі.

Запровадження тарифів на добрива відбуватиметься поступово, з перехідним періодом у три роки, щоб забезпечити стабільність на ринку та захистити європейських виробників.

«Дотримання цих тарифів буде ретельно контролюватися, щоб гарантувати захист європейської індустрії добрив та сільськогосподарських виробників», — йдеться у повідомленні.

Терміни та охоплення

Нові тарифи набудуть чинності 1 липня 2025 року. Після цього зміни поширюватимуться вже на всю сільськогосподарську продукцію з росії.

У 2023 році категорії сільськогосподарської продукції, що тепер підпадають під нові мита, становили близько 15% від загального обсягу аграрного імпорту з росії до ЄС. Щодо добрив, то у 2023 році нові тарифи охопили 25% імпорту з росії у цій сфері, що складало приблизно 3,6 мільйона тонн вартістю 1,28 млрд євро.