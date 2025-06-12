Великі російські компанії стрімко втрачають активи за кордоном — розвідка

Десятки провідних російських компаній, серед яких «Газпром», «Сбербанк», «Роснефть», «Лукойл», «ВТБ», «Ростех» та «Росатом», втратили ключові активи за кордоном. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що це відбувається під тиском міжнародних санкцій, націоналізацій та розриву партнерських відносин, що вкрай негативно позначається на наповненні російського бюджету через скорочення валютних надходжень.

Найрезонансніші випадки та витіснення з ринків

Серед найбільш гучних випадків — втрата контролю над енергетичними проєктами, анулювання банківських ліцензій, а також вимушений вихід із великих інфраструктурних та оборонних контрактів.

До цього списку приєдналася компанія «Алроса», найбільший у світі виробник алмазів. Її повністю витіснили з ангольського алмазного родовища «Катока», що стало черговим кроком до усунення Росії з глобального ринку дорогоцінного каміння.

Фінансові труднощі «Алроси»

На тлі стрімкого падіння виторгу (на 42% у першому кварталі цього року), накопичення нереалізованої продукції на $1,3 млрд та втрати індійського ринку збуту, «Алроса» змушена скорочувати персонал, зупиняти проєкти та відмовлятися від дивідендів.

2024 рік компанія закінчила зі зростанням чистого боргу до $1,14 млрд та найгіршими фінансовими показниками за останнє десятиліття.