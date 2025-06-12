США можуть опинитись під загрозою дефолту вже цього літа — Бессент

Сполучені Штати можуть зіткнутися з дефолтом за державним боргом вже в середині або наприкінці літа. Про це заявив міністр фінансів країни Скотт Бессент, повідомляє «Мінфін» з посиланням на Bloomberg.

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На запитання про ймовірний час, коли США вичерпають кошти для сплати рахунків за державним боргом, що вже перевищує $36,9 трлн, Бессент відповів, що очікує цього в середині або наприкінці літа.

Він підкреслив, що так звана «дата Х» — це «рухома ціль», яка може змінюватися.

Агентство зазначає, що літо технічно триває з 20 червня до 22 вересня. Мається на увазі астрономічне літо, яке починається з літнього сонцестояння і закінчується осіннім рівноденням.

Напередодні Бюджетне управління Конгресу також оприлюднило свій прогноз, згідно з яким США можуть вичерпати повноваження щодо запозичень вже в середині серпня.

Раніше Бессент запевняв, що дефолт американської економіки неможливий.

Загроза фінансової кризи

Міністр фінансів США також зазначив, що у разі неухвалення податкового законопроєкту президента США Дональда Трампа Америка може зіткнутися з найбільшою фінансовою кризою з 2008 року.

За його словами, якщо питання з лімітом державного боргу не буде вирішено, це стане найважчим ударом за останні 15 років.

Крім цього, Бессент уточнив, що нинішня адміністрація країни прагне знизити рівень дефіциту до менш ніж 4% до кінця президентського терміну Трампа.