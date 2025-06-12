У середу, 11 червня, Кабінет Міністрів України затвердив план підготовки України до нового опалювального сезону. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.
12 червня 2025, 12:45
Кабмін затвердив план підготовки до зими
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Зокрема, план передбачає ремонти в енергетиці, підготовку будинків, лікарень, шкіл і тепломереж. Також будуть створені запаси палива та необхідних матеріалів.
Увесь контроль щодо виконання плану лежить на центральній та місцевій владі.
План підготовки був розроблений для забезпечення тепла в оселях, безперебійної роботи лікарень і підвищення енергобезпеки країни цієї зими.
Джерело: Мінфін
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