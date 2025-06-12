ЄС може запровадити санкції проти двох китайських банків через допомогу рф обходити обмеження

Європейський Союз висунув пропозицію ввести санкції проти двох невеликих китайських банків. Їх підозрюють у допомозі росії обходити чинні торговельні обмеження, запроваджені ЄС. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Bloomberg.

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Деталі

Згідно з проєктом санкцій, фінансовим установам, що базуються в ЄС, буде заборонено здійснювати будь-які транзакції з цими двома регіональними китайськими банками, розташованими поблизу кордону Китаю з росією. При цьому Bloomberg не називає банки, оскільки заходи ще не опубліковані.

Банки будуть додані до списку фінансових установ, які допомагали Москві тим, що «обробляли транзакції або надавали експортне фінансування для торговельних операцій» в обхід санкцій ЄС, йдеться в одному з документів.

Деякі банки з цього списку також надавали «послуги з криптоактивами», що допомогало росії ухилятися від санкцій.

Західні країни неодноразово критикували Китай за його тісні зв'язки з рф, вважаючи, що китайські компанії постачають Москві заборонені деталі та технології, необхідні для виробництва зброї. Пекін, своєю чергою, неодноразово заперечував допомогу росії у веденні війни.