Курс валют на 12 червня: євро в банках додало 32 копійки

У четвер на готівковому ринку курс долара у покупці додав 4 копійки, а у продажу 5 копійок. Євро додало 7 копійок у покупці та 32 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 1 копійку у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро додало 10 копійок у купівлі та 16 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,29−41,80 грн. Євро купують за 47,32 грн, а продають за 48,05 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,39−41,45, євро — 47,75−48,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,54−41,58 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,86−47,90 грн/євро.

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