За січень — травень 2025 року надходження до місцевих бюджетів зросли на 18,4 % порівняно з відповідним показником минулого року. Про це повідомив Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, пише «Мінфін».
12 червня 2025, 9:59
Надходження до місцевих бюджетів зросли на 18,4 % — ДПС
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Сплата податків
«Місцеві бюджети України демонструють стійку позитивну динаміку. Загалом надійшло за січень ¬- травень майже 201 млрд гривень», — зазначив Голова ДПС.
За його словами, основні джерела наповнення:
- податок на доходи фізичних осіб — 112,1 млрд грн (+ 20,2 % до показника минулого року);
- єдиний податок — 35,4 млрд грн (+ 13,5 %);
- податок на прибуток підприємств — 17,7 млрд грн (+ 21,1 %);
- податок на майно — 22,4 млрд грн (+ 14,8 %);
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — понад 1 млрд грн (+ 64,7 %);
- туристичний збір — 132 млн грн (+ 33,8 %);
- екологічний податок — 749,8 млн грн (+ 3,9 %).
Джерело: Мінфін
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