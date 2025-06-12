Незабаром дані з Маркетплейсу фінансових можливостей на порталі Дія.Бізнес будуть доступні в застосунку Дія у вигляді push-сповіщень. Про це пише «Мінфін» з посиланням на Мінцифри.
У «Дії» з’являться сповіщення про фінансові можливості для підприємців
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Деталі
Підприємці отримуватимуть персоналізовані пропозиції — саме ті програми підтримки, які найбільше відповідають їхньому профілю. Це допоможе бізнесу швидше знаходити актуальні можливості для зростання й заощаджувати час.
Уряд ухвалив постанову про реалізацію протягом двох років експериментального проєкту з упровадження та функціонування електронної системи підтримки підприємництва «Онлайн-кабінет підприємця» з персоналізованими рекомендаціями для малого й середнього бізнесу.
Також затверджено Порядок реалізації проєкту. Документ регламентує впровадження електронної системи підтримки підприємництва.
Як це працює
- Підприємці отримуватимуть push-сповіщення в Дії та зможуть одразу перейти до відповідного розділу на порталі Дія.Бізнес.
- Щоб отримувати персоналізовані рекомендації, підприємець може добровільно поділитися даними з Дія.Бізнес через шеринг документів у Дії.
- Система використовуватиме знеособлені дані з Державної податкової служби й Мін'юсту для автоматичного групування бізнесів і кращого розуміння їхніх потреб.
Окрім рекомендацій, онлайн-кабінет підприємця дасть змогу:
- збирати зворотний зв’язок і вимірювати задоволеність користувачів;
- відстежувати вплив державної підтримки на розвиток бізнесу.
Онлайн-кабінет підприємця працюватиме в пілотному форматі протягом двох років. Його адмініструватиме Офіс з розвитку підприємництва та експорту.
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