У «Дії» з’являться сповіщення про фінансові можливості для підприємців

Незабаром дані з Маркетплейсу фінансових можливостей на порталі Дія.Бізнес будуть доступні в застосунку Дія у вигляді push-сповіщень. Про це пише « Мінфін » з посиланням на Мінцифри.

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Деталі

Підприємці отримуватимуть персоналізовані пропозиції — саме ті програми підтримки, які найбільше відповідають їхньому профілю. Це допоможе бізнесу швидше знаходити актуальні можливості для зростання й заощаджувати час.

Уряд ухвалив постанову про реалізацію протягом двох років експериментального проєкту з упровадження та функціонування електронної системи підтримки підприємництва «Онлайн-кабінет підприємця» з персоналізованими рекомендаціями для малого й середнього бізнесу.

Також затверджено Порядок реалізації проєкту. Документ регламентує впровадження електронної системи підтримки підприємництва.

Як це працює

Підприємці отримуватимуть push-сповіщення в Дії та зможуть одразу перейти до відповідного розділу на порталі Дія.Бізнес.

Щоб отримувати персоналізовані рекомендації, підприємець може добровільно поділитися даними з Дія.Бізнес через шеринг документів у Дії.

Система використовуватиме знеособлені дані з Державної податкової служби й Мін'юсту для автоматичного групування бізнесів і кращого розуміння їхніх потреб.

Окрім рекомендацій, онлайн-кабінет підприємця дасть змогу:

збирати зворотний зв’язок і вимірювати задоволеність користувачів;

відстежувати вплив державної підтримки на розвиток бізнесу.

Онлайн-кабінет підприємця працюватиме в пілотному форматі протягом двох років. Його адмініструватиме Офіс з розвитку підприємництва та експорту.