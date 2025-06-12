В Україні зріс попит на гібридні автівки: найпопулярніші моделі травня

У травні автопарк України поповнили понад 3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 43% більше, ніж торік. Про це пише «Мінфін"з посиланням на «Укравтопром».

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Ринок гібридних авто

Частка нових авто в цій кількості становила 60%, проти 55% торік.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (439 од.). Другий результат у Nissan Qashqai (91 од.). Третій за популярністю — Audi Q8 (79 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у Toyota Prius (101 од.). Також у лідерській трійці: KIA Niro (65 од.) та Ford Fusion US (59 од.).