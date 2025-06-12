Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1140 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1000340 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
12 червня 2025, 8:15
Втрати ворога за 11 червня: 1140 російських окупантів, 6 танків та 138 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1000340 (+1140) осіб,
- танків — 10933 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 22786 (+3) од,
- артилерійських систем — 29063 (+47) од,
- РСЗВ — 1413 (+0) од,
- засоби ППО — 1184 (+1) од,
- літаків — 416 (+0) од,
- гелікоптерів — 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 40435 (+138),
- крилаті ракети — 3337 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 51715 (+136) од,
- спеціальна техніка — 3914 (+0)
Джерело: Мінфін
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