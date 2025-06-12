Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на чотири копійки

Національний банк України встановив на 12 червня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,5117 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 4 копійки.

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Валютний ринок

Нацбанк 12 червня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 47,45 грн (на 11 червня курс було встановлено на рівні 47,50 грн). Європейська валюта подешевшала на 15 копійок.

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