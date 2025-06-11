До закриття міжбанку курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро зросло на 28 копійок у купівлі та на 26 копійок у продажу.
11 червня 2025, 17:28
Курс валют на вечір 11 червня: євро зросло на міжбанку
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Відкриття 11 червня
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Закриття 11 червня
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Зміни
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41,51/41,57
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41,54/41,58
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3/1
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47,37/47,42
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47,65/47,68
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28/26
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,75 грн. Євро купують за 47,25 грн, а продають за 47,73 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,47, євро — 47,65−47,84 грн.
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Джерело: Мінфін
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