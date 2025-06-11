Економіка КНР розпочала 2025 рік з обнадійливих результатів. Зростання ВВП у Q1 склало 5,4 % у річному вимірі, перевищивши очікування аналітиків. Основним рушієм виступив експорт, особливо у технологічному секторі: постачання мікросхем, телекомунікаційного обладнання та сонячних панелей зросли на тлі потенційних нових торговельних бар'єрів. Вагомий внесок зробили також транспортно-логістичні послуги й IT-сфера, продемонструвавши двозначні темпи зростання.

Однак, як зазначають у брокерській компанії XFINE, внутрішні виклики нікуди не зникли. Ринок нерухомості залишається під тиском: інвестиції у житлове будівництво знизилися майже на 10 %, і низка найбільших забудовників, включно з Evergrande і Country Garden, досі перебуває у зоні високого боргового навантаження. Попри окремі стабілізаційні заходи, ринок житла залишається слабким, що стримує відновлення споживчої довіри.

Уряд Китаю зберіг цільовий орієнтир зростання ВВП на рівні 5 %, однак багато міжнародних експертів налаштовані обережніше. Moody’s знизило прогноз до 3,8 %, вказуючи на слабкий внутрішній попит і напруженість у торговельних відносинах зі США. Світовий банк дає поміркованішу оцінку — близько 4,5 %, однак також підкреслює ризики, пов’язані зі старінням населення, високим рівнем молодіжного безробіття та обмеженим зростанням споживання.

Як зазначають в ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку), Китаю вдалося уникнути різкого падіння завдяки активному державному стимулюванню та м’якій монетарній політиці. Було знижено нормативи обов’язкових резервів для банків, збільшено інвестиції в інфраструктуру та підтримку високотехнологічних галузей. Одночасно влада просуває довгострокову стратегію «Made in China 2025», зосереджену на локалізації виробництва у сфері напівпровідників, біотехнологій і зеленої енергетики.

Зовнішньоекономічна ситуація залишається складною, але є ознаки стабілізації. Як пише Reuters, нещодавні контакти між Білим домом і Пекіном дозволили досягти часткового консенсусу щодо тарифних питань, зокрема стосовно експорту стратегічно важливих матеріалів. Це знизило рівень напруги на ринках і дало позитивний імпульс очікуванням у другій половині року.

Курс юаня також відреагував помірним зміцненням. Станом на 11 червня 2025 року USD/CNY утримується поблизу позначки 7,1880. Як оцінюють аналітики JPMorgan, за умов зниження зовнішньоторговельних ризиків і на тлі глобальної дедоларизації юань здатен зміцнитися до 7,10−7,15 до кінця року. Водночас деякі банки, зокрема UBS, прогнозують ослаблення китайської валюти до 7,50, враховуючи ризики уповільнення економіки КНР та нестабільність світового попиту. При цьому важливо розуміти різницю між оншорним та офшорним сегментами юаня. Так, офшорний юань (CNH), що торгується за межами материкового Китаю, відрізняється більшою гнучкістю і ліквідністю. Саме в цьому сегменті працюють великі міжнародні учасники.

Брокерська компанія XFINE також пропонує своїм клієнтам торгівлю саме офшорним юанем. У її розпорядженні — популярні валютні пари USD/CNH (долар/юань), EUR/CNH (євро/юань) та CNH/JPY (юань/японська єна). Нагадаємо, CNH — це абревіатура офшорного юаня, який уперше з’явився на Гонконгській біржі у 2010 році. Літера «H» у назві вказує на Гонконг (Hong Kong), підкреслюючи специфіку обігу цієї валюти поза юрисдикцією материкового Китаю.

Подальша динаміка курсу залежатиме від політики Народного банку Китаю, який дотримується принципу «керованої гнучкості», зберігаючи баланс між конкурентоспроможністю експорту та стабільністю валютного ринку. У Deutsche Bank зазначають, що основний пік невизначеності вже позаду, а юань отримує підтримку не лише з боку монетарної влади, а й за рахунок поступового відновлення інтересу інвесторів до китайських активів.

Загалом, як підсумовують у XFINE, економіка Китаю демонструє ознаки стійкості попри внутрішні й зовнішні виклики. Експорт, технологічні ініціативи та зважена макроекономічна політика залишаються ключовими точками опори. Юань, зокрема й в офшорному сегменті, показує здатність адаптуватися до змін глобального фону, зберігаючи потенціал для поступового зміцнення у середньостроковій перспективі.

Фахівці рекомендують інвесторам уважно стежити, а результатами торговельних переговорів, заходами підтримки ринку нерухомості та розвитком проєктів у сфері високих технологій. Саме ці чинники найближчими місяцями стануть ключовими для точнішої оцінки перспектив юаня та всієї китайської економіки загалом.

Аналітичний відділ XFINE