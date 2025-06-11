Попит на велосипеди зростає: в Україну імпортували понад 220 тисяч двоколісних з початку року

З початком теплого сезону в Україні спостерігається значне зростання імпорту велосипедів. За перші п'ять місяців 2025 року в Україну ввезли 223,4 тисячі велосипедів, що на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на дані Державної митної служби.