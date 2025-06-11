З початком теплого сезону в Україні спостерігається значне зростання імпорту велосипедів. За перші п'ять місяців 2025 року в Україну ввезли 223,4 тисячі велосипедів, що на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на дані Державної митної служби.
11 червня 2025, 18:51
Попит на велосипеди зростає: в Україну імпортували понад 220 тисяч двоколісних з початку року
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Загальна вартість імпортованих велосипедів склала майже $12 млн. Митне оформлення цих товарів принесло до державного бюджету 158,7 млн гривень.
Основною країною-постачальником велосипедів залишається Китай, звідки надійшло 98,7% від загального обсягу імпорту.
«Цьогорічне зростання демонструє не просто сезонну тенденцію, а підвищений інтерес українців до екологічного транспорту», — йдеться у повідомленні.
Джерело: Мінфін
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