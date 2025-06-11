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11 червня 2025, 18:32

Ринок азартних ігор у світі сягне $619 мільярдів у 2025 році

Прогнози вказують, що глобальний ринок азартних ігор зросте до $618,69 мільярда у 2025 році, порівняно з $572,55 мільярда у 2024 році, демонструючи середньорічний темп приросту на рівні 8,1%. Про це пише Oboz.ua із посиланням на звіт The Business Research Company.

Прогнози вказують, що глобальний ринок азартних ігор зросте до $618,69 мільярда у 2025 році, порівняно з $572,55 мільярда у 2024 році, демонструючи середньорічний темп приросту на рівні 8,1%.

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Перспективи

Експерти прогнозують, що до 2029 року обсяг ринку сягне $754,78 мільярда з річних темпів зростання 5,1%. Основними факторами такого розвитку називають легалізацію грального бізнесу, урбанізацію, активне використання соціальних мереж та зростання населення в окремих регіонах. Також зростає частка жінок серед гравців, набирають популярності ставки на кіберспорт і нові онлайн-форматы гемблінгу.

Технологічні тренди та регіональні особливості

Серед ключових напрямків на найближчі роки виділяють інвестиції в азартні ігри з технологіями доповненої та віртуальної реальності (AR/VR), розширення live-казино з живими дилерами, розвиток мобільного гемблінгу, впровадження криптовалют для прозорих транзакцій, створення брендованих слотів і запуск додатків для розумних годинників. Лідирує Азійсько-Тихоокеанський регіон, тоді як найшвидше зростання прогнозують у Східній Європі, що впливає й на ринок України.

Вплив на українську індустрію

Директор Casino.ua Олександр Бабенко зауважив: «Ми очікуємо подальшого зростання попиту на live-ігри та персоналізований досвід гравців. Компанії, що інвестують у технології та безпеку, мають усі шанси стати лідерами нового етапу розвитку індустрії».

Джерело: Мінфін
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