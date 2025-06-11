Криптовалютна біржа Bullish подала конфіденційну заявку на первинне розміщення акцій у США, пише Financial Times з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.
Криптобіржа Bullish подала конфіденційну заявку на IPO у США
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Деталі
Такий тип подання заявки до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) дозволяє компаніям готуватися до виходу на біржу, не розкриваючи фінансові показники до того моменту, як розміщення стане більш ймовірним, пояснює FT.
Обсяг IPO і його можливі терміни поки не називаються. Сама Bullish відмовилася від коментарів, Jefferies, який виступає провідним організатором угоди, також не став її коментувати.
Серед тих, хто підтримує Bullish, — інвестор та співзасновник PayPal Пітер Тіль, зазначає FT. Сам майданчик називає себе криптобіржею на базі блокчейну, а її гендиректор Том Фарлі очолював Нью-Йоркську фондову біржу у 2014−2018 роках.
У 2021 році Bullish намагалася вийти на біржу через злиття зі SPAC-компанією, але угода зірвалася на тлі падіння фондового ринку через зростання відсоткових ставок у США.
Тепер Bullish намагатиметься вийти на біржу знову на тлі сильного попиту інвесторів на криптоактиви.
Прихильність Трампа до індустрії призвела до зростання вартості біткоїна вище $100 000 і хвилі розміщень, пов’язаних із криптоактивами, на американському ринку.
На початку червня своє IPO провела Circle Internet Group, емітент стейблкоіна USDC.
Криптобіржа
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