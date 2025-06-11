Апеляційний суд підтримав право Трампа застосовувати глобальні мита

Президент США Дональд Трамп отримав дозвіл від федерального апеляційного суду продовжувати запровадження глобальних мит, а слухання справи про їхнє блокування призначено на 31 липня. Про це 11 червня повідомляє Bloomberg, передає Мінфін.

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Рішення суду та його контекст

У вівторок федеральний апеляційний суд США ухвалив рішення, яке подовжило тимчасову відстрочку, запроваджену раніше, підтримавши адміністрацію в оскарженні вердикту суду нижчої інстанції від травня, що визнав більшість тарифів незаконними. Як зазначається: «Федеральний апеляційний суд постановив, що Дональд Трамп може продовжувати запроваджувати свої глобальні тарифи, що стало перемогою для президента в одній з його ключових економічних політик».

Аргументи сторін

Міністерство юстиції аргументувало, що занепокоєння американських посадовців щодо поточних торговельних переговорів переважає економічні збитки, про які заявляли малі підприємства, що подали позов. У понеділок відомство звернулося до суду з проханням продовжити тимчасову паузу, стверджуючи, що рішення суду нижчої інстанції від 28 травня зашкодило здатності президента проводити зовнішню політику.