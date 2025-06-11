Компанія Chery офіційно представила свій новий електричний міський автомобіль QQ Domi на китайському ринку. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на CarNewsChina.
Ціна від $8 300 та запас ходу до 405 км: Chery представила електрокар QQ Domi в Китаї (фото)
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Цей компактний п'ятидверний п'ятимісний мікроелектромобіль доступний у двох конфігураціях із запасом ходу за циклом CLTC 305 км та 405 км залежно від батареї. Ціни на QQ Domi коливаються від 59 900 до 69 900 юанів ($8 300 — $9 700).
Особливості дизайну та технічні характеристики
QQ Domi має молодіжний дизайн з округлими контурами, світлодіодними фарами та прихованими дверними ручками. Перемикач передач розташований на рульовій колонці, що звільняє простір на центральній консолі.
Всередині автомобіль оснащений 7-дюймовою цифровою панеллю приладів та 10,25-дюймовим центральним сенсорним екраном, що забезпечує практичні технологічні функції.
Китайський електромобіль Chery QQ Domi оснащений двигуном потужністю 54 к.с. і може розганятися до 100 км/год. На вибір пропонуються LFP-батареї ємністю 28,5 кВт∙год (запас ходу 305 км) та 39,3 кВт∙год (запас ходу 405 км). Обидві моделі підтримують швидку зарядку, при цьому зарядка від 30% до 80% можлива приблизно за 30 хвилин.
Базова комплектація автомобіля включає безключовий доступ, кондиціонер та голосове управління. Водночас топова версія додатково оснащена панорамним дахом та камерами кругового огляду.
Розміри
- довжина — 3 720 мм;
- ширина — 1 700 мм;
- висота — 1 608 мм;
- колісна база — 2 520 мм.
Конкуренція
Новий QQ Domi конкуруватиме з такими електромобілями, як BYD Seagull та Leapmotor T03, що допоможе Chery посилити свої позиції на китайському ринку малих електрокарів, який швидко зростає.
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