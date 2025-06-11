Виплати від ООН в Україні для вразливих категорій громадян триватимуть до липня

Понад 315 тисяч українців із вразливих категорій продовжать отримувати додаткові виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН до кінця липня, про що повідомила пресслужба організації у Facebook, передає Мінфін.

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Хто отримує підтримку та як вона надається

Програма, реалізована спільно з Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом, охоплює пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей із інвалідністю. Щомісяця на ці виплати спрямовується близько 216 мільйонів гривень. ВПП ООН доплачує різницю до 3250 гривень між уже отримуваною соціальною виплатою, а подання заявок не потрібно — кошти надходитимуть автоматично на банківські картки або через «Укрпошту».

Деталі програми

У повідомленні наголошується: «Додаткові виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію, та людей з інвалідністю продовжено до кінця липня! Всесвітня продовольча програма разом із Міністерством соціальної політики України та Пенсійний фондом України продовжують підтримувати пенсіонерів та людей з інвалідністю».