Виплати від ООН в Україні для вразливих категорій громадян триватимуть до липня

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 червня 2025, 15:55

Виплати від ООН в Україні для вразливих категорій громадян триватимуть до липня

Понад 315 тисяч українців із вразливих категорій продовжать отримувати додаткові виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН до кінця липня, про що повідомила пресслужба організації у Facebook, передає Мінфін.

Понад 315 тисяч українців із вразливих категорій продовжать отримувати додаткові виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН до кінця липня, про що повідомила пресслужба організації у Facebook, передає Мінфін.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниХто отримує підтримку та як вона надаєтьсяПрограма, реалізована спільно з Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом, охоплює пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей із інвалідністю.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто отримує підтримку та як вона надається

Програма, реалізована спільно з Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом, охоплює пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей із інвалідністю. Щомісяця на ці виплати спрямовується близько 216 мільйонів гривень. ВПП ООН доплачує різницю до 3250 гривень між уже отримуваною соціальною виплатою, а подання заявок не потрібно — кошти надходитимуть автоматично на банківські картки або через «Укрпошту».

Деталі програми

У повідомленні наголошується: «Додаткові виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію, та людей з інвалідністю продовжено до кінця липня! Всесвітня продовольча програма разом із Міністерством соціальної політики України та Пенсійний фондом України продовжують підтримувати пенсіонерів та людей з інвалідністю».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Hennady
Hennady
11 червня 2025, 16:16
#
Це та виплата, якою спамлять по усіх групах у вайбері і тг з фейковими шахрайськими посиланнями?
якщо ні, то:
«Програма, реалізована спільно з Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом, охоплює пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей із інвалідністю. Щомісяця на ці виплати спрямовується близько 216 мільйонів гривень. ВПП ООН доплачує різницю до 3250 гривень між уже отримуваною соціальною виплатою, а подання заявок не потрібно — кошти надходитимуть автоматично на банківські картки або через „Укрпошту“.»
Є кілька знайомих із інвалідністю, не пенсіонерів, у них «соціальна виплата» по інвалідності менше 3250 — їм нічого не доплачують.
Є знайомі пенсіонери із інвалідністю, у них пенсія + виплата по інвалідності, пенсія більша 3250, виплата менша 3250 — їм теж нічого не доплачують.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Lololoq и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами