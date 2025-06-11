В Україні зберігаються рекордно високі ціни на буряки

Цього тижня на українському ринку збільшується пропозиція буряків нового врожаю, проте ціни на торішні коренеплоди залишаються рекордно високими. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

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Обмежена пропозиція та високий попит

Пропозиція буряків урожаю 2024 року є досить обмеженою, але попит на ці овочі з боку покупців залишається високим. Як наслідок, ціни на ці коренеплоди вже кілька місяців перебувають на рекордно високому рівні порівняно з минулим сезоном.

Наразі буряки минулого врожаю продаються по 25−33 грн/кг ($0,60−0,80/кг), залежно від якості та обсягів партій. Це в середньому на 21% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Ціни на молоді буряки та прогнози

Сезон столових буряків нового врожаю розпочався приблизно в той же час, що й рік тому. Наразі відпускні ціни коливаються в діапазоні 32−40 грн/кг ($0,77−0,96/кг).

У міру збільшення пропозиції буряків нового врожаю ціни на цю продукцію поступово знижуються. Проте, як зазначають учасники ринку, цього сезону зниження може бути незначним через відсутність тиску на ціни перехідними запасами овочів урожаю 2024 року.