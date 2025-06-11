Ціни на платину зросли до максимуму з 2021 року в очікуванні дефіциту

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 червня 2025, 15:10

Ціни на платину зросли до максимуму з 2021 року в очікуванні дефіциту

Ціни на платину зросли до максимуму з травня 2021 року на тлі побоювань дефіциту дорогоцінного металу. 10 червня липневі ф'ючерси на платину подорожчали на 1,4% і піднялися до $1232 за унцію. Востаннє на цьому рівні платина торгувалася 18 травня 2021 року. Про це пише Bloomberg.

Ціни на платину зросли до максимуму з травня 2021 року на тлі побоювань дефіциту дорогоцінного металу. 10 червня липневі ф'ючерси на платину подорожчали на 1,4% і піднялися до $1232 за унцію.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Зростання на ринку платини спостерігалося через побоювання щодо виникнення дефіциту, пише Bloomberg.

За оцінками Всесвітньої ради з інвестицій у платину (World Platinum Investment Council, WPIC), дефіцит пропозиції металу цього року становитиме майже 1 млн унцій. Цей метал використовується в каталітичних нейтралізаторах в автомобілях з бензиновим двигуном та лабораторному устаткуванні, а також в інвестиційних цілях.

Підвищенню вартості дорогоцінного металу також сприяло різке збільшення поставок платини в США в перші кілька місяців 2025 через побоювання, що імпорт дорогоцінного металу в країну незабаром оподатковуватиметься митом, які анонсував президент США Дональд Трамп.

Цього року платина перевершила багатьох «конкурентів». З початку 2025 року ціни на платину зросли на 32%, випередивши зростання цін на золото, яке подорожчало приблизно на 28%. У квітні ціни на золото досягли історичного максимуму, перевищивши $3500 за унцію, але з того часу скоригувалися.

Ціни на платину підтримуються міцними фундаментальними чинниками, зокрема відновленням інтересу з боку ювелірної промисловості. «Бичий» настрій на ринку платини може бути пов'язаний із зростанням цін на золото, які цього року зросли більш ніж на чверть, розповів керівник відділу досліджень сировинних товарів та деривативів Bank of America Франсіско Бланш.

У Bank of America вважають, що ціна на золото досягне $4000 за унцію у 2026 році. Зростання цін на золото стимулює ювелірів до диверсифікації.

За словами голови Азіатсько-Тихоокеанського відділення Всесвітньої ради з інвестицій у платину Ден Вейбіна, спад у продажах золотих прикрас, що почався минулого року через високі ціни, змусив продавців переглянути свої стратегії.

Ювеліри, які тривалий час працювали із золотом, переходять на вироби з платини, оскільки золото стало занадто дорогим і нестабільним, повідомив він. Платина прийшла на зміну золоту, щоб збалансувати ризики та коливання цін.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами