Ціни на платину зросли до максимуму з 2021 року в очікуванні дефіциту

Ціни на платину зросли до максимуму з травня 2021 року на тлі побоювань дефіциту дорогоцінного металу. 10 червня липневі ф'ючерси на платину подорожчали на 1,4% і піднялися до $1232 за унцію. Востаннє на цьому рівні платина торгувалася 18 травня 2021 року. Про це пише Bloomberg.

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Деталі

Зростання на ринку платини спостерігалося через побоювання щодо виникнення дефіциту, пише Bloomberg.

За оцінками Всесвітньої ради з інвестицій у платину (World Platinum Investment Council, WPIC), дефіцит пропозиції металу цього року становитиме майже 1 млн унцій. Цей метал використовується в каталітичних нейтралізаторах в автомобілях з бензиновим двигуном та лабораторному устаткуванні, а також в інвестиційних цілях.

Підвищенню вартості дорогоцінного металу також сприяло різке збільшення поставок платини в США в перші кілька місяців 2025 через побоювання, що імпорт дорогоцінного металу в країну незабаром оподатковуватиметься митом, які анонсував президент США Дональд Трамп.

Цього року платина перевершила багатьох «конкурентів». З початку 2025 року ціни на платину зросли на 32%, випередивши зростання цін на золото, яке подорожчало приблизно на 28%. У квітні ціни на золото досягли історичного максимуму, перевищивши $3500 за унцію, але з того часу скоригувалися.

Ціни на платину підтримуються міцними фундаментальними чинниками, зокрема відновленням інтересу з боку ювелірної промисловості. «Бичий» настрій на ринку платини може бути пов'язаний із зростанням цін на золото, які цього року зросли більш ніж на чверть, розповів керівник відділу досліджень сировинних товарів та деривативів Bank of America Франсіско Бланш.

У Bank of America вважають, що ціна на золото досягне $4000 за унцію у 2026 році. Зростання цін на золото стимулює ювелірів до диверсифікації.

За словами голови Азіатсько-Тихоокеанського відділення Всесвітньої ради з інвестицій у платину Ден Вейбіна, спад у продажах золотих прикрас, що почався минулого року через високі ціни, змусив продавців переглянути свої стратегії.

Ювеліри, які тривалий час працювали із золотом, переходять на вироби з платини, оскільки золото стало занадто дорогим і нестабільним, повідомив він. Платина прийшла на зміну золоту, щоб збалансувати ризики та коливання цін.