Європейські банки виплатили 1,1 млрд євро звільненим топ-менеджерам

Провідні банки Європейського союзу виплатили звільненим топменеджерам понад 1,1 млрд євро у період з 2018 до 2024 року, пише Financial Times.

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У тому числі Deutsche Bank, HSBC і Santander заплатили майже 850 млн євро у вигляді компенсацій при звільненні співробітників на керівних посадах.

Societe Generale, BNP Paribas, Barclays та UBS у зазначений період витратили на компенсації 275 млн євро.

Загальну суму у розмірі 1,13 млрд євро було розподілено між приблизно 2,1 тис. топменеджерів. Тобто в середньому компенсація за звільнення становила близько 540 тис. євро на людину.

Іспанський банк Santander останні сім років виплачував найвищу компенсацію за звільнення — в середньому 780 тис. грн євро. Також цей банк виплатив рекордну суму відступних одному співробітнику — 11,2 млн євро у 2021 році.

Deutsche Bank двічі платив звільненим топменеджерам по 11 млн євро, у 2018 та 2019 роках.

«Зараз вихідна допомога стала набагато привабливішою, ніж раніше», — наводить FT слова неназваного джерела, що займається рекрутингом у банківській сфері.