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11 червня 2025, 14:16

МВФ критикує Латвію за введення податку на надприбутки банків

Міжнародний валютний фонд критично оцінює введений у Латвії з 2025 року податок на надприбутки банків (так званий, «внесок солідарності»), повідомляє Dienas Bizness з посиланням на агентство LETA.

Міжнародний валютний фонд критично оцінює введений у Латвії з 2025 року податок на надприбутки банків (так званий, «внесок солідарності»), повідомляє Dienas Bizness з посиланням на агентство LETA.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіЯк заявив глава місії МВФ у Латвії Луїс Брандао-Маркес, цей податок, який діятиме у 2025−2027 роках, потенційно може призвести до спотворення ринку: зростання кредитування нерухомості замість кредитування підприємств.
Фото: глава місії МВФ у Латвії Луїс Брандао-Маркес

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Як заявив глава місії МВФ у Латвії Луїс Брандао-Маркес, цей податок, який діятиме у 2025−2027 роках, потенційно може призвести до спотворення ринку: зростання кредитування нерухомості замість кредитування підприємств.

«Це може вплинути на економічну активність, оскільки кредити підприємствам, як правило, більш продуктивні, ніж, наприклад, кредити на нерухомість (…). Це одне з наших головних побоювань — можливість виникнення такого небажаного побічного ефекту, і саме тому ми вважаємо, що уряд має переглянути цей податок», — сказав Брандао-Маркес.

Місія МВФ працювала у Ризі з 26 травня по 6 червня.

За прогнозами влади Латвії, «внески солідарності» дозволять зібрати 96 млн євро у бюджет‌‌‌‌​‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌​ 2025 року, 60,8 млн євро — у 2026 році та 66 млн євро — у 2027 році.

Передбачається, що кредитні установи вноситимуть щоквартальні авансові платежі з цього податку. При цьому встановлено механізм повернення «внесків солідарності», який передбачає повернення до 100% від суми податку, якщо кредитна організація досягає певних темпів зростання кредитування.

Латвійський Мінфін вважає, що запровадження податку на надприбутки банків дозволить задовольнити потреби сектору держбезпеки.

Нагадаємо

Податок на наддоходи банків з 2023 року діє у сусідній з Латвією Литві. За 2023 рік банки, що працюють у Литві, сплатили понад 250 млн євро з цього податку. У 2024 році планувалося отримати близько 220 млн євро.

Спочатку термін дії податку обмежувався 2023−2024 роками, але потім його продовжили на 2025 рік. У поточному році, за розрахунками Банку Литви, надходження з цього податку можуть становити 50−70 млн євро.

Введення такого податку обговорювали і в Естонії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
11 червня 2025, 14:20
#
«МВФ критикує Латвію за введення податку на надприбутки банків»

Знаючи, як українські чинуші прикриваються домовленостями з МВФ (навіть тими про котрі ніхто крім них не чув і не бачив на папері), якщо Латвія відмовиться від такого податку, то наші чинуші скажуть, що і нам такий податок не треба значить, прикриваючись МВФ вчергове, як і в усьому до цього. А якщо Латвія не відмовиться, то наші чинуші як мінімум піднімуть питання про те, чи потрібен нам такий податок, адже МВФ то був незадоволений)
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