Українська компанія Meest запустила внутрішню доставку у Канаді

Meest Canada, що входить до складу міжнародної поштово-логістичної групи Meest, запустила послугу внутрішньої доставки у Канаді. Вона доступна як для приватних клієнтів, так і для бізнесу. Про це пише « Мінфін » з посиланням на реліз компанії.

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Деталі

Раніше Meest Canada спеціалізувалася на доставці посилок із Канади в Україну та інші країни світу. Відтепер завдяки послузі Meest Domestic користувачі можуть надсилати посилки всередині Канади — у будь-який населений пункт.

Meest Domestic дозволяє надсилати речі вагою до 60 кг. Кур'єр забирає посилку з дому та доставляє її безпосередньо до дверей отримувача. Оформити відправлення та розрахувати вартість доставки можна онлайн.

Внутрішня доставка орієнтована як на приватних осіб, так і на малий та середній бізнес. Послуга підійде для тих, хто надсилає речі та подарунки друзям і рідним, для малого і середнього бізнесу, студентів, а також продавців онлайн-магазинів.

Meest Canada — поштово-логістичний оператор, що входить до групи компаній Meest, яка також об'єднує Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe та Meest USA.