YouTube додав $55 млрд до ВВП США та створив 490 000 робочих місць

Платформа YouTube у 2024 році сприяла появі в США понад 490 000 робочих місць із повною зайнятістю та збільшила валовий внутрішній продукт країни на $55 мільярдів. Про це повідомляє компанія, передає Мінфін.

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Складові екосистеми платформи

Економічний ефект охоплює не лише творців контенту, а й тих, хто їх підтримує: відеомонтажерів, асистентів, PR-менеджерів, а також працівників компаній-партнерів, таких як Patreon, Spotter і Linktree. Попри зменшення венчурних інвестицій, вплив YouTube на економіку зростає, додавши 100 000 робочих місць і $20 мільярдів до ВВП порівняно з 2022 роком.

Можливості заробітку для авторів

Платформа залишається стабільним джерелом доходу завдяки партнерській програмі, де творці отримують 55% прибутку від реклами, що забезпечує їм надійний заробіток.