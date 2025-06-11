Срібло подешевшало через очікування даних про інфляцію в США

Ціни на срібло знизилися нижче $36,50 за унцію в середу, продовжуючи падіння, оскільки інвестори чекають на новий звіт про індекс споживчих цін США, який може вплинути на ціни дорогоцінних металів і обмежити можливості Федеральної резервної системи щодо зниження ставок. Про це 11 червня повідомляє TE, передає Мінфін.

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Вплив торговельних переговорів

Ринки також проаналізували результати переговорів між США та Китаєм у Лондоні, де сторони дійшли згоди щодо рамкового плану реалізації Женевського консенсусу та підтвердили зобов’язання, узгоджені під час недавньої розмови президентів Трампа й Сі. Це вплинуло на настрої інвесторів, попри тимчасові коливання цін.

Підтримка через попит і дефіцит

Попри поточне зниження, срібло підтримує сильний попит із боку промисловості, зокрема сектору сонячної енергетики. Метал цього тижня сягнув максимуму за понад 13 років завдяки стійкому дисбалансу між попитом і пропозицією. За даними Silver Institute, у 2024 році глобальне постачання срібла відстає від попиту на 15%, а дефіцит прогнозується і на поточний рік, що забезпечує тривалий ріст цін.