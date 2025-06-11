У середу на готівковому ринку курс долара у покупці додав 3 копійки, а у продажу втратив 1 копійку. Євро подешевшало на 10 копійок у покупці та на 5 копійок у продажу.
11 червня 2025, 10:27
Курс валют на 11 червня: долар в банках додав 3 копійки
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та подешевшав на 1 копійку у продажу. Євро втратило 1 копійку у купівлі та не змінилося у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,79 грн. Євро купують за 47,10 грн, а продають за 47,70 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,38−41,44, євро — 47,55−47,70 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,51−41,57 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,37−47,42 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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