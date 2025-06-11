Впродовж минулого місяця українці придбали майже 4,3 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 12% більше, ніж у травні 2024 р. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Укравтопром.
11 червня 2025, 12:13
В Україні зріс попит на вживані авто із США
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Деталі
Найбільша частка з цієї кількості (44%) — бензинові авто. Електромобілі охопили 40%. Гібридним авто належить — 8%.Дизельним — 5%. Авто з ГБО — 3%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 5,8 року.
Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США
- Tesla Model Y — 526 од.;
- Tesla Model 3 — 453 од.;
- Ford Escape — 306 од.;
- Nissan Rogue — 240 од.;
- Jeep Cherokee — 233 од.
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Джерело: Мінфін
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