Майже вдвічі — зі 670 тис. у лютому 2022 до 1,29 млн станом на початок травня 2025 — побільшало фопів із податковим боргом в Україні за останні три роки. Третина цього приросту (а саме 213 тис. підприємців) припадає на березень 2022 року. Про це свідчать дані ДПС, отримані на запит Опендатаботу.
В Україні за останні три роки побільшало ФОПів із податковим боргом
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Деталі
Найбільше нових боржників з’явилось у перший рік повномасштабної війни. Тоді кількість підприємців, що заборгували податки, зросла в 1,6 раза. Сплеск припав на березень: +31% за місяць.
Вже наступного року підприємці адаптувалися до нових реалій та приріст сповільнився до 4% за рік. Втім вже у 2024 ситуація знову погіршилася, й нових боржників за рік побільшало на 16%.
На початку поточного року ще 42 282 підприємці були обтяжені податковими боргами — +3,3%. Втім протягом наступних місяців фопи гасили свої заборгованості, тож на початок травня приріст складав вже 2% або 24 275 підприємців.
Майже на 6 млрд грн побільшав загальний податковий борг фопів від початку повномасштабної війни — майже удвічі.
30 млн грн з цих боргів припадають на фопів-платників єдиного податку 1 та 2 групи, які були мобілізованими.
Загалом 3145 підприємців у лавах ЗСУ станом на квітень поточного року мають податковий борг зі сплати єдиного податку та військового збору. Варто зауважити, що реальну кількість мобілізованих підприємців із податковим боргом наразі обчислити неможливо.
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