Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1120 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 999 200 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
11 червня 2025, 8:30
Втрати ворога за 10 червня: 1120 російських окупантів, 7 ракет та 240 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 999200 (+1120) осіб,
- танків — 10927 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 22783 (+15) од,
- артилерійських систем - 29016 (+34) од,
- РСЗВ — 1413 (+1) од,
- засоби ППО - 1183 (+0) од,
- літаків - 416 (+0) од,
- гелікоптерів - 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 40297 (+240),
- крилаті ракети — 3337 (+7),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 51579 (+124) од,
- спеціальна техніка — 3914 (+2)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі