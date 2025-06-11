Американська Blackstone Inc. планує інвестиції до Європи на суму близько $500 млрд

Американська Blackstone Inc. планує інвестиції в Європу на суму близько $500 млрд протягом наступних 10 років, заявив Bloomberg TV головний виконавчий директор компанії Стів Шварцман, пише « Мінфін ».

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«Ми бачимо тут великі можливості для нас, — сказав він. — Європа починає змінювати свій підхід, і ми вважаємо, що результатом цього стане збільшення темпів економічного зростання».

Низка інших великих інвесткомпаній також дали зрозуміти, що розглядають Європу як цікавий інвестиційний напрямок у період геополітичних змін.

Представники BC Partners, Permira та Brookfield Asset Management говорили про це на галузевому заході у Берліні минулого тижня.

Президент Apollo Global Management Джим Зелтер заявив CNBC, що компанія може інвестувати $100 млрд до Німеччини протягом наступного десятиліття.

Крім Європи, Blackstone розглядає Близький Схід як потенційний напрямок для інвестицій, зазначив Шварцман.

«Хоча в регіоні традиційно домінує місцевий бізнес і капітал, швидке зростання таких міст, як Ер-Ріяд і Дубай, як міжнародні центри створює привабливі можливості», — вважає глава Blackstone.

Blackstone є світовим лідером у сфері альтернативних інвестицій. Акції компанії додають у ціні 0,5% на торгах у вівторок, з початку поточного року їхня вартість знизилася на 18,4%.

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