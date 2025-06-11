МОЗ оновило державний реєстр лікарських засобів

Міністерство охорони здоров’я запустило оновлену версію державного реєстру лікарських засобів. До оновленої версії реєстру перенесли інформацію про майже 16,5 тисячі лікарських засобів, яку проаналізували та очистили перед міграцією. Про це йдеться у повідомленні Міністерства, пише « Мінфін ».

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Що містить реєстр

Реєстр, серед іншого, містить інформацію про лікарські засоби, фармацевтичні інгредієнти, а також дозволяє обмін даними з іншими системами.

Це один з ключових інструментів, що використовується у роботі відповідальних органів, як-от МОЗ, Державний експертний центр, Держлікслужба тощо, а також доступний для громадян.

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Відтак, він відіграє важливу роль для забезпечення безпеки і контролю якості у сфері обігу лікарських засобів в Україні.